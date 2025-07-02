Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, amatör sporun güçlenmesi için tüm camianın birlikte hareket etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Camia olarak yaşadıkları sorunların üstesinden gelmek için için ortak akıl karşılıklı destek ve kurumsal dayanışmadan geçtiğini belirterek ‘Çorum ilimizde amatör sporun gelişmesi, sürdürülebilir bir yapı kazanması ve genç nesillerin sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sunması amacıyla, tüm kulüplerimizin daha güçlü bir iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.

Amatör spor kulüpleri, toplumsal sorumluluğu yüksek, gönüllülük esasına dayalı yapılar olarak; gençlerimizi kötü alışkanlıklardan koruyan, spor kültürünü yaygınlaştıran ve sosyal dayanışmayı artıran önemli kurumlardır. Bu çerçevede, kulüplerimizin karşı karşıya kaldığı yapısal ve ekonomik zorlukların üstesinden gelmenin en etkili yolu, ortak akıl, karşılıklı destek ve kurumsal dayanışmadır.

Federasyonumuz; Çorum’da faaliyet gösteren tüm amatör spor kulüplerinin hak ve menfaatlerini korumayı, yerel sporun niteliğini artırmayı ve kulüpler arası ilişkileri daha yapıcı ve koordineli bir zemine taşımayı görev edinmiştir. Bu doğrultuda:Kulüpler arası iş birliği ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi, ortak eğitim, turnuva ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi,, bilgi, deneyim ve kaynak paylaşımının yaygınlaştırılması,Yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör ile daha etkin ilişkiler kurulmas ıöncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Tüm kulüplerimizi, bu sürecin bir parçası olmaya, sporun birleştirici gücü etrafında daha güçlü bir birliktelik oluşturmaya davet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde atılacak her adım, Çorum’da amatör sporun geleceği adına önemli bir kazanım olacaktır’ dedi.