Ahlatcı Çorum FK’da Kadir Seven şoku.

Genç futbolcu adalesindeki sakatlık nedeni ile üç hafta forma giyemeyecek.

Manisa FK maçının son bölümünde adalesini tutarak kendini yere bırakan Kadir Seven’in çekilen MR sonucunda ikinci derece yırtık tespit edildi.

Kadir Seven’in sakatlığının süresinin 2-3 hafta olduğu bu sürede yapılacak tedaviye göre vücudunun vereceği tepkiye göre sürecin daha azabileceği öğrenildi.

Kadir Seven’in ligin son haftasında play-off’a yükselmesi halinde o maçlarda forma giymesi bekleniyor.