Amedspor’da yapılan olağanüstü genel kurulda tek listeyle gidilen seçim sonucunda Burç Baysal, kulübün yeni başkanı seçildi.

Baysal, Yüksek İstişare Kurulu’nun onayıyla görevi devraldı.

Amedspor’da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, başkanlık için tek aday olarak gösterilen Burç Baysal, kulübün yeni başkanı olarak seçildi. Amedspor Yüksek İstişare Kurulu’nun onayıyla gerçekleşen seçimde Baysal, katılımcıların desteğiyle görevi devraldı.

Yapılan kongrede kulübün mevcut mali durumu ve geleceğe yönelik planları masaya yatırıldı.

Kulüp yönetiminin yeniden yapılanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilen seçim sonrası Baysal, Amedspor’un yeni dönemine liderlik etmeye başladı.

Yeni başkan Burç Baysal, kongrede yaptığı konuşmada kulübü mali ve sportif açıdan güçlendirmeye yönelik hedeflerini aktararak, camiadan destek istedi.

Baysal, Amedspor’un hak ettiği başarıları yakalaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Amedspor’un borcu açıklandı: 27 milyon TL’nin üzerinde

Amedspor, 12 Haziran – 12 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan mali raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Kulübün toplam borcunun 27 milyon 157 bin 392 TL olduğu açıklandı.

Yapılan olağanüstü genel kurulda kulübün mali durumu masaya yatırılarak, borcun sebepleri ve gelecek planları hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı.

Genel kurulda söz alan taraftarlar, kulübün mevcut borcunun eski yönetim tarafından ödenmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdiler.

Mevcut yönetim ise Haziran ayından bu yana borcun 2 milyon TL azaltıldığını ifade ederek, mali açıdan yapılan iyileştirmelere vurgu yaptı. T

oplantı sonunda Amedspor’un mevcut yönetimi mali ve idari açıdan ibra edilerek görevini devretti.

Amedspor’da gerçekleştirilen kongrede tüzük değişikliği yapılarak, yönetim kurulunun üye sayısı 41’e yükseltildi.

Amedspor’un olağanüstü kongresinde önemli bir tüzük değişikliğine imza atıldı. Kongrede alınan kararla, yönetim kurulunun üye sayısı 41’e çıkarıldı.

Bu değişiklik, kulübün daha geniş bir yönetim yapısına sahip olmasını ve karar alma süreçlerinin daha kapsayıcı hale gelmesini amaçlıyor.

Yapılan değişiklik sonrası konuşan kulüp yetkilileri, genişleyen yönetim kadrosunun kulübün hem mali hem de sportif hedeflerine ulaşması için daha güçlü bir destek sağlayacağını belirtti.

Antalya’da 13 günlük kamp

Öte yandan Amedspor milli ara nedeni ile Antalya’da 13 günrlük kampa girdi.

Ersun Yanal ile yolları ayırdıktan sonra Servet Çetin ile anlaşan Amedspor ilk maçında sahasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Milli arada yeni Teknik Direktör gözetiminde çalışma yapmak için Amedspor 13 günlük kamp için Antalya’ya gitti.

Amedspor ligin 14. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı maça Antalya’dan geçecek.