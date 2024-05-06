Ampute Milli Takımı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kampı için Çorum’a geldi.

Çorum Belediyesi’nin misafiri olarak Çorum’a gelen milli takım hafta sonunda ilk çalışmasını yaptı.

Teknik Direktör Gazi İsmail Temiz yönetiminde Çorum’da kampa giren Ampute Milli takımı 4 Mayıs’ta başladığı kamp 16 Mayıs’ta sona erecek.

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12 gün sürecek kampta çalışmalarını Çorum FK tesislerinde yapacak olan Ampute Milli takımı 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanacak.