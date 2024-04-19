Kırşehir’de dün başlayan U 16 Grup Birinciliği’nde Çorum Anadolu FK’nın rakibi Kayseri Atletikspor oldu.

Grupta ilk maçında dün oynanan karşılaşmada Kayseri Atletikspor takımı Ankara Alkulaspor önünde üç yan toptan bulduğu gollerle 3-1 galip ayrılarak iyi bir başlangıç yaptı.

Çorum Anadolu FK grupta ilk maçında bugün saat 16.30’da Kırşehir Ahi Stadyumu’nda Kayseri Atletikspor ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanarak yarın oynayacağı Ankara Alkulaspor maçına avantajlı çıkmak istiyor.

Temsilcimiz grupta son maçında ise yarın saat 14.30’da Ankara Alkulaspor ile karşılaşacak.

Grup maçları yarın sona erecek ve iki gruptan birinci olarak çıkacak takım pazar günü finalde karşılaşacak.