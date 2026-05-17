Çorum Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek “Kurtuluşun Adımları” Halk Oyunları Gecesi, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

“Bir milletin küllerinden doğuş hikayesi” temasıyla hazırlanan gösteride 70 dansçı sahne alacak. Programda, Türkiye’nin farklı yörelerine ait 11 ayrı halk oyunu sergilenerek Milli Mücadele’nin ruhu dans ve müzik eşliğinde izleyicilere aktarılacak.

Halk Oyunları Gecesi, 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, tüm Çorum halkı davet edildi.