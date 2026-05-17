Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması, Çorum merkez ve ilçelerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde yüz binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada, öğrencilere yazar Hasan Uzun’un “Peygamberimize (s.a.v.) Götüren Navigasyon” isimli kitabından hazırlanan çoktan seçmeli sorular yöneltildi.

Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan AGD Çorum Şube Başkanı Selim Cebeci, yarışmanın Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) hayatının daha geniş kitleler tarafından öğrenilmesine vesile olduğunu belirtti.

Cebeci açıklamasında, “Sınava katılan öğrencilerin ailelerini de düşündüğümüzde bu sınav, milyonlarca insanımızın Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) hayatına odaklanmasına vesile oldu. Hem il bazında hem de Türkiye genelinde dereceye girenlere çeşitli ödüller vereceğiz. Bu sınavın en büyük hediyesi ise öğrencilerin Efendimizin örnek hayatını ve ahlakını öğrenmeleridir.” ifadelerini kullandı.

Selim Cebeci ayrıca, başta AGD Çorum İl Yönetimi olmak üzere maddi ve manevi emeği geçen herkese teşekkür etti.

AGD Çorum Şubesi Ortaokullar Komisyonu Başkanı Ali Şahin ise yaptığı açıklamada, okullarda huzursuzluk ve şiddetin arttığı bir dönemde gençlerin manevi değerlerle buluşmasının önemine dikkat çekti.

Şahin, “Çözüm Peygamberimizin (s.a.v.) güzel ahlakıdır, navigasyon onun yoludur. Bu yarışma vesilesiyle bu yıl Çorum’da 2 bine yakın öğrencimize kitap ulaştırdık ve sınavlarını gerçekleştirdik. İnşallah sadece bununla yetinmeyip düzenleyeceğimiz sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerle gençlerle buluşmalarımıza devam edeceğiz” dedi.