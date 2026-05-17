AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Sungurlu Oyaca, Kavşut ve Bağdatlı köylerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve hortum sonrası afetzedeler için 20 milyon TL ödenek ayrıldığını açıkladı.

Milletvekili Kaya, afetin ardından bölgeye Jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, hasar tespit ve destek çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yapılan görüşmeler sonucunda ilk etapta 20 milyon TL ödeneğin Valilik emrine gönderildiğini kaydeden Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Köylerde meydana gelen hasarların giderilmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ilk etapta 20 milyon TL ödenek valilik emrine tahsis edilmiştir. Hemşehrilerimizin zararları en kısa sürede giderilecektir."