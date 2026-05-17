Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Emekli Koramiral Atilla Kezek, Çorum’da şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Emekli Koramiral Atilla Kezek ve Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Şube Başkanı Umur Bahar, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Uğur Beker ve Türkiye Harp Malulleri, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz'i ziyaret ederek görüşlerini dinledi.