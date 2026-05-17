Çorum’da görev yapan okul yöneticilerine yönelik düzenlenen “Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı” önceki gün Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Dört hafta boyunca hafta sonları devam edecek program kapsamında okul yöneticileri, öğretim liderliği, stratejik planlama, eğitim hukuku, iletişim, teknoloji kullanımı ve kurumsal yönetim alanlarında eğitim alacak.

Eğitimler, Hitit Üniversitesi akademisyenleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri tarafından verilecek.

“Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı İlk Ders Açılışı” kurum yöneticilerinin yüz yüze ve çevrim içi katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış dersini ise çevrim içi olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi.

Bakan Yusuf Tekin konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sahada güçlü bir kurumsal sahiplenmeyle hayata geçirileceğini belirterek, okul yöneticilerinin modelin uygulanmasında önemli bir role sahip olduğunu ifade etti. Programın, okul yöneticilerinin sahadaki tecrübelerini bilimsel birikim ve yeni yönetim becerileriyle güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Açılış programında Şube Müdürü Nusret Muçen tarafından programın içeriği ve süreci hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Cemil Çağlar konuşmasında, programın yöneticilerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve katılımcılara başarı dileklerinde bulundu.

Program kapsamında verilen aranın ardından eğitim yöneticileri gruplara ayrılarak sınıflarda eğitimlerine başladı.

14 Haziran 2026 tarihinde sona erecek programa, il genelinde görev yapan 151 yönetici ile norm kadro fazlası durumunda bulunan 24 yönetici olmak üzere toplam 175 müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı katılıyor.

Katılımcılar program süresince toplam 64 saat eğitim alacak.

Program boyunca kurum sağlığı ve güvenliği, afet ve kriz yönetimi, kuruma özgü yönetim uygulamaları, eğitimde insan hakları ve demokrasi kültürü, değer ve gelişim odaklı personel yönetimi, stres ve duygu yönetimi ile eğitimde teknoloji yönetimi ve çevre bilinci gibi başlıklarda eğitimler gerçekleştirilecek.

Eğitimlerde Hitit Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da görev alıyor.