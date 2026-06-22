Anadolu Yıldızlar Ligi futbol gruplarında Çorum takımı birinci olarak yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Grup finalinde Zonguldak’ı 2-0 yenen Çorum takımı yarı final biletini alan takım oldu.

19-21 Haziran tarihleri arasında Düzce’de yapılan Analig futbol grup birinciliğinde Çorum takımı Teknik Direktörler Hüseyin Eğer ve Mustafa Veran yönetiminde Yusuf Ramazan Çoban, Ferhat Atak, Ahmet Taha Kartal, Furkan Erduğan, Yusuf Egem Yaman, Emirhan Özenç, Mehmet Fındık, Eymen Gülbaz, Deniz Çınar Kıdar, Kaan Şahan, Taha Eymen Çorlu, Ömer Ege Eser, Yusuf Mirat Akyüz ve Ahmet Arda Akçan’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti. Üçlü grupta yer alan Çorum takımı ilk maçında Amasya önünde ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 galip gelerek iyi bir başlangıç yaptı.

Dün ikinci maçında Zonguldak takımı ile karşılaşan Çorum takımı ilk dakikalarda Yusuf Miraç’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Çorum takımı bu devrenin başında Ramazan Yusuf ile ikinci golü buldu ve rakibini 2-0 yenerek yarı final grubuna yükseldi.

Çorum Analig futbol takımı 2-5 Temmuz tarihlerinde Tokat’ta yapılacak yarı final grubunda mücadele edecek.