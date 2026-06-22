TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Çorum FK'nın harcama limiti 893 milyon 261 bin lira olarak açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre en yüksek harcama limiti 9 milyar 6 milyon ile Galatasaray'ın olurken, Galatasaray'ı 6 milyar 330 milyon ile Fenerbahçe, 4 milyar 123 milyon ile Beşiktaş izledi.

Süper Lig'e bu sezon yükselen Çorum FK, Erzurum FK ve Amedspor ile birlikte harcama limiti en yüksek 11 takım arasında yer aldı.