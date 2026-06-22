Çanakkale’nin tanınmış iş insanlarından, Milvest Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Mildon, yeni sezonda Süper Lig’de boy gösterecek olan Çorum Futbol Kulübü’nde As Başkanlık görevine getirildi.

Milvest Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Mildon, Türk futbol tarihinde büyük bir başarı hikayesi yazarak yeni sezonda Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanan Çorum Futbol Kulübü’nün yönetim kadrosunda en kritik koltuklardan birine oturdu.

Süper Lig için dev bütçeli ve güçlü bir kurumsal yapılanma hazırlığı içinde olan Çorum temsilcisinde, önemli bir yatırımcı kimliğiyle öne çıkan Turhan Mildon'un üst düzey bir sorumluluk üstlenmesi, Türk spor camiasında ve transfer piyasasında şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekti.