Masa Tenisi Federasyonu Analig Türkiye Şampiyonası Çorum’a verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Analig Türkiye finalleri 12-14 Ağustos tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapılacak.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Alparslan Hoşgör Analig grup ve yarı final maçları sonunda dereceye giren 25 erkek ve 25 kadın takımının mücadele edeceği Türkiye finallerinin 29-31 Ağustos tarihinde yapılacağını belirterek ‘Bu tarihte Uluslararası müsabakalarda antrenörlerin görevlendirilmesi üzerine Federasyon tarafından 12-14 Ağustos a alındı.

Yeni Spor Salonunda üç gün sürecek olan Türkiye finallerinde mücadele edecek takımlarda hafta içinde netlik kazanacak.