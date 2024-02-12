Ümraniyespor Sportif Direktörü olarak göreve başlayan Nicolas Anelka’ya Çorum’da büyük ilgi. Avrupa’da bir çok kulüpte forma giyen ve Fenerbahçe ile büyük başarıla imza atan Nicolas Anelka geçtiğimiz ay Ümraniyespor’da Sportif Direktör olarak göreve başlamıştı.

Anelka cuma akşamı Çorum FK maçı için geldiği Yeni Şehir Stadyumunda Çorumlu futbol severlerden büyük ilgi gördü. Anelka gerek tribünde gerekse soyunma odası koridorlarında belki yüzü aşkın hayranı ile fotoğraf çektirdi ve hiç birisinin talebini geri çevirmedi.