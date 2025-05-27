Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında son dönemde Kabine'ye döneceği yönünde çok sayıda iddia ortaya atılırken kulislerden gelen son bilgi Ankara'da büyük ses getirdi. Albayrak için icracı ve 5 bakanlıktan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

31 Mart 2024 seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde büyük bir değişimin yaşanacağına yönelik iddialar uzun süre gündemde kalmış ancak beklenen değişiklikler yaşanmamıştı.

KRİTİK TARİH 3 HAZİRAN

Kabine'nin önemli bölümünün 3 Haziran 2025 itibarıyla emeklilik haklarını elde edeceği, değişikliklerin ise bu tarihten sonra gerçekleşeceği öne sürülüyor.

ALBAYRAK'IN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen olası bir değişiklikte ise eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın adı öne çıkıyor.

YENİ GÖREV İDDİASI

Albayrak'ın talep etmesi durumunda Ticaret ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na atanabileceği ifade edilse de Albayrak için icracı ve 5 bakanlıktan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda hazırlık yapıldığı iddia edildi.