Asal Araştırma şirketinin yaptığı son araştırmanın sonuçları, vatandaşın en önemli sorununun ekonomi olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 65'i, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "Ekonomi/Hayat pahalılığı" yanıtını verdi. Anket sonuçlarına göre; vatandaşların 3'te 1'i, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor.

Asal Araştırma şirketi, 26 ilde 10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2000 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, katılımcılara ilk olarak, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

EKONOMİ EN ÖNEMLİ SORUN

Ekonomi/hayat Pahalılığı yüzde 65,6 ile ilk sırada yer alırken adalet/hukuk sistemi ise yüzde 7,3 ile ikinci sırada yer aldı. Ankette Türkiye'nin diğer sorunları ise şöyle sıralandı:

İşsizlik: Yüzde 4

Terör: Yüzde 3,1

Eğitim: Yüzde 2,4

Kentsel dönüşüm/Deprem: Yüzde 2,1

Hükümet: Yüzde 2

Güvenlik/Asayiş: Yüzde 1,4

Muhalefet: Yüzde 1,3

Kürt sorunu: Yüzde 1,1

Göç sorunu/Mülteci: Yüzde 1

Sağlık sistemi: Yüzde 0,7

Diğer: Yüzde 5,8

Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 2,2

'SORUNLARI KİM ÇÖZER' SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Anketin ikinci sorusunda ise "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu yönetildi. Bu soruya verilen yanıtlar dikkat çekti. Vatandaşların 3'te 1'i, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir siyasi partinin çözemeyeceğini düşünüyor.

"AK Parti çözer" diyenlerin oranı yüzde 26'da, "CHP çözer" seçeneğini tercih edenler ise yüzde 17,5'te kaldı.

Anket sonucunda ortaya şu sonuçlar çıktı:

Hiçbiri: Yüzde 34,7

AK Parti : Yüzde 26

CHP: Yüzde 17,5

DEM Parti: Yüzde 4,6

MHP: Yüzde 4,3

İYİ Parti: Yüzde 1,4

Zafer Partisi: Yüzde 1,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 1,5

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 7,8