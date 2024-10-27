Kırıkkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada Çorumlu aileden anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ÇORUM'A GELİYORLARDI

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Çorum’a seyir halinde olan D.D. yönetimindeki 19 BF 160 plakalı Toyota marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İki ayrı ailenin bulunduğu otomobil adeta hurdaya döndü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 41 yaşındaki Songül Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan 9 yaşındaki oğlu Umut Kartal ise kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÜÇ KİŞİ İSE YARALANDI

55 yaşındaki sürücü D.D. ile araçtaki diğer yolcular R.D. (52) ve Y.K. (43) ise hastanede tedavi altına alındı. Trafik ekiplerince, kazanın meydana geldiği kara yolunda araçlar bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. (İHA)