Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, yoga ve meditasyonla ruhlarını dinlendirdi.

Konyaaltı Beach Park Varyant Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yoga etkinliği düzenlendi.

"Havlunu Kap Gel" sloganıyla ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bir buçuk saat boyunca meditasyon ve ses meditasyonu gibi çeşitli yoga seanslarıyla stresten arınma fırsatı buldu.



Ruhlarını ve bedenleri dinlendirdiler

Doğa ile iç içe bir ortamda gerçekleşen etkinliğe katılanlar, ruhunu ve bedenini dinlendirme fırsatı buldu.

Yoga etkinliğine katılanlara rehberlik eden Simay Şahin Yılmaz seansların başında, hareketleri göstererek katılımcılara rehberlik etti. Simay Şahin Yılmaz'ın önderliğinde yapılan yoga hareketleri, katılımcıların doğru tekniklerle yoga yapmalarını sağladı.