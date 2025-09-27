Çorum’un Osmancık ilçesinde aracın motor kısmına sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerinin hızlı ve titiz müdahalesiyle kurtarıldı.

Osmancık Belediyesi, vatandaşlara araçlarına binmeden önce kontrol yapmaları çağrısında bulundu.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde bir sürücü, çalıştırmak üzere aracına bindiğinde motor bölümünden gelen miyavlama sesini duydu. Durumun fark edilmesi üzerine derhal Osmancık Belediyesi İtfaiye Amirliği’ne haber verildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın kaputunu dikkatle açarak motor bölmesini kontrollü şekilde söktü. Yaklaşık yarım saat süren özenli çalışma sonucunda kedi zarar görmeden güvenli şekilde kurtarıldı.

Osmancık Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Havaların soğumasıyla birlikte kediler ve diğer sokak hayvanları sıcak yer arayışına giriyor. Araç motorları onlar için cazip ve tehlikeli bir sığınak haline gelebiliyor. Lütfen aracınızı çalıştırmadan önce kaputa hafifçe vurun ya da kısa bir kontrol yapın.”