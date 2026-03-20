Çorum'da Ahilik geleneği olan "arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından Veli Paşa Hanı önünde düzenlenen programda eller; birlik ve beraberliğin güçlenmesi için semaya kalktı.

Vali Çalgan, Çorum'da böylesine köklü bir geleneğin yaşatılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu kültürel mirasın daim olmasını temenni etti.

Esnaflara hayırlı helal kazançlar dileyen Çalgan, tüm Çorumluların, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İkindi namazının ardından gerçekleştirilen programa, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda esnaf, sanatkâr ve vatandaş katılım sağladı.