Çorum'un Alaca ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlar, Çorum İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Soğucak köyü mevkiinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede seyir halinde olan araçlar, kar kalınlığının artması ve yolların kapanması sebebiyle yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çorum İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, iş makinesi yardımıyla kapalı yolları açarak mahsur kalan araçlara ulaştı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu araçlar saplandıkları kardan çekilerek kurtarıldı.