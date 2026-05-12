Çorum Tabip Odası’nda organ seçimleri gerçekleştirildi. Çağdaş Hekimler Platformu ile Beyazönlük Dayanışması grupları arasında geçen seçim yarışını Acil Tıp Uzmanı Ömer Metin’in öncülüğündeki Beyazönlük Dayanışması kazandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 2 gün süren kongrenin birinci günü genel kurul, ikinci günü ise seçimler yapıldı.
Genel kurulun divan başkanlığını Dr. Zafer Yapar yaparken, katip üyeliklere ise Doç. Dr. Murat Doğan ile Uzm. Dr. Ömer Metin seçildi.
Seçimlerde toplam 321 kayıtlı delegeden 200 üyenin oy kullandığı, 199 oyun geçerli sayıldığı belirtildi.
Yönetim Kurulu seçimlerinde Ömer Metin 115 oy alırken, Ali Şimşek 113, Engin Karataş 112, Derya Yapar 106 ve Seniye Burcu Torumtay Alıç 100 oy aldı.
Onur Kurulu seçimlerinde Tahir Mantı 108 oyla ilk sırada yer alırken, Ünver Yıldız ve Ümit Görkem 106’şar oy aldı. Mehmet Cihat Cerit 105, Yusuf Karavelioğlu ise 97 oyla listede yer aldı.
Denetleme Kurulu seçimlerinde ise Özgür Özçerezci 113 oyla ilk sırada bulunurken, Ülkem Şen Uzeli 99 ve Elif Aslıhak Şimşek 97 oy aldı.
Türk Tabipler Birliği Büyük Kongre Delegeliği seçimlerinde ise Yunus Erol Şahinci 107, Soner Gürel 104, Muhammet Kadir Demir 99, Mehmet Murat Şahin 98 ve Şahatayi Şahin 94 oy alarak delege seçildi.