Arca Çorum FK'da yeni sezon hazırlıkları sürerken yönetim kadrosunda bir ayrılık yaşandı. Kulübün Seyahat Planlaması ve Lojistik'ten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Satılmış Yiğitoğlu, görevinden ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Satılmış Yiğitoğlu'nun iş yoğunluğu nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Kendisine 4 yıl boyunca kulübümüze vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Muhabir: Fatih Battar