Ankara-Delice-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin Delice-Çorum etabında çalışmalar hızla devam ediyor.
Yüzde 33.37'si tamamlanan hızlı trenin Çorum'daki merkez durağı belli oldu.
Akkent Mahallesi sakinleriyle Şehir Buluşmaları kapsamında bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hızlı tren projesi kapsamında indirme-bindirme alanlarının mahallenin alt bölgesinde yer alacağını söyledi.
TERMİNAL AKKENT SINIRLARINDA YER ALACAK
Aşgın, indirme-bindirme alanları ile terminalin mahalle sınırları içerisinde bulunacağını kaydetti.
Hızlı tren durağının kurulacağı mahallede arsa ve dairelerin fiyatlarının artması bekleniyor.
Hastane, Terminal, Stadyum gibi önemli kamu yatırımlarının bulunduğu bölgenin hızlı trenin gelmesiyle birlikte daha da gelişmesi öngörülüyor.