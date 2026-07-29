Çorum'un en önemli trafik sorunlarından biri olan ve geçtiğimiz haftalarda ihalesi yapılan İlim Yayma Kavşağı'nda çalışmalar önümüzde hafta başlıyor.

İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi nedeniyle bölgede kurulan Pazartesi Pazarı geçici olarak başka bir alana taşınıyor.

Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, bugün çalışmaların başlayacağı İlim Yayma Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

6 AY SÜRECEK

Aşgın, Pazartesi Pazarı'nın 5-6 ay boyunca geçici olarak kapatılacağını ve Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 26.Sokak'ta (Pazartesi Pazarı'ndan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden yol) kurulacağını açıkladı.

PAZARCILAR KURA ÇEKECEK

Belediye olarak gerekli önlemleri aldıklarını belirten Aşgın, yeni pazar ile ilgili çizimlerin Cuma gününe tamamlanacağını ve ardından pazarcı esnafının kura çekerek yerlerini belirleyeceğini ifade etti.