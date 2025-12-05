Eski Devlet Hastanesi'nin yeniden hizmete kazandırılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Güçlendirme yapılacağı açıklanan Devlet Hastanesi C bloğunun, daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yıkılmasına onay verilmişti.

Kararın ardından gerçekleştirilen yıkım ihalesi tamamlandı ve yüklenici firma alanda faaliyetlerine başladı.

Kentte sağlık hizmetlerinin büyük bölümü halihazırda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından karşılanıyor. Özellikle acil servis, poliklinikler ve bazı cerrahi birimlerde ciddi yoğunluk yaşanıyor. Eski Devlet Hastanesi’nin yeniden açılmasıyla birlikte bu yoğunluğun önemli ölçüde azalması bekleniyor.