Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti.

Kurul, AK Parti'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

"Yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur"

AK Parti Ardahan Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kurukaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında Ardahan halkının iradesinin arkasında durmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm evrakların delil olarak sunulduğunu ifade eden Kurukaya, şunları kaydetti:

Yapmış olduğumuz itiraz oy çokluğuyla kabul görerek seçimin yenilenmesine karar verilmiştir. Verilen bu karardan da anlaşılacağı üzere yapmış olduğumuz itirazlar gerekçeli ve hukuka uygundur. Söz konusu karar, İl Seçim Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere verilmiş olup itiraz sürecinin tamamlanması beklenmektedir.

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar da kararın kısa süre önce kendilerine ulaştığını belirterek, "Ancak karşı tarafın İlçe Seçim Kurulu'nun iradesini yok sayarak toplumu manipüle etmeye çalıştığını gördük." ifadelerini kullandı.

4 noktada daha seçimler yenilenecek

Öte yandan Ardahan'ın yanı sıra 4 bölgede daha seçimlerin yenilenmesi kararı çıktı.

Buna göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde de ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken AK Parti’nin adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise 274 oy aldı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir oyla kaybeden AK Partinin’nin itirazı kabul gördü.

Seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı.

AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

DEM Parti belediyeyi kazandığı Şanlıurfa’nın Hilvan’da ilçesinde seçimleri yenileme kararı verildi.

Hilvan'da DEM Parti adayı Serhan Paydaş 6 bin 960 oy, AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 6 bin 439 oy almıştı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edildi.

CHP, uzun yıllar sonra kazandığı ilçede 5 bin 82 oy almıştı, MHP ise 4 bin 758 oyda kalmıştı.