Çorum Arenaspor Masa Tenisi takımı 2. lige yükselmeyi başardı. 10-12 Nisan tarihlerinde Mardin’de yapılan 3. Lig play-off maçları sonunda Çorum Arenaspor kadın takımı ikinci olarak 2. lige yükselmeye hak kazandı.

Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek, Eylül Ece Becer ve Arnisa Şeker’den oluşan kadrosu ile 3. ligde mücadele eden Arenaspor takımı 16’şarlı iki grupta yapılan üç etap sonunda gruplarında ilk dört sırayı alan sekiz takımla Mardin’de play-off mücadelesi verdi.

Arenaspor burda yaptığı zorlu maçlar sonunda rakiplerini yenerek çıktığı final maçında Merit Grup Real Mardin takımına yenilerek ikinci olarak 2. lige yükselmeyi başardı. Kadıhlarda Bornova Belediye Gençlikspor takımı ise üçüncü olarak 2. lige ykselmeyi başardı.