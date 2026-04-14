Türkiye Kadınlar Masa Tenisi Süper Liginde Çorum Belediyespor ikincilik kupasının sahibi oldu. 11-12 Nisan tarihlerinde Adana’da yapılan Kadınlar Süper Lig Masa Tenisi liginde 10 takım mücadele etti. Adana Lütfullah Aksungur Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Çorum Belediyespor kulübü antrenör Mahmutcan Özuna yönetiminde Merve Cansu Demir, Jale Can ve Duygu Sönmez’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Çorum Belediyespor kadın masa tenisi takımı son etapta yaptığı dört maçın üçünü kazanarak ligi doku maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ikinci olarak bitirdi. Çukurova Üniversitesi takımı sekiz galibiyet ve bir mağlubiyet ile şampiyon oldğu ligde Masa Der kulübü yedi galibiyet iki mağlubiyet ile üçüncü olurken Bursa Büyükşehir Belediyespor takımı ise 6 galibiyet 3 mağlubuyet ile dördüncü oldu.

Erkeklerde Çorum Belediyespor takımı ligi altıncı olarak bitirirken Zonguldak Gençlikspor kulübü birinci KBS Samsun VMTD ikinci Aducan Anka takımı üçüncü Çukurova Üniversitesi takımı ise dördüncü oldu,