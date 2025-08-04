Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum FK’nın Arca’nın sponsorluğu ile büyük hedefler için yola çıktığını belirterek tüm şehir gibi amatör spor camiasınında da kırmızı siyahlı takıma tribünleri doldurarak destek vermesini istedi.

Arıcı yeni sezon öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çorum’un adına daha yükseklere taşımak adına başlatılan bu projeyi sonuna kadar desteklediklerini belirterek ‘ Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Çorum FK, Arca Holding'in değerli sponsorluğu ile yepyeni bir döneme adım atmış bulunuyor. Şehrimizin futbol markası, bu birliktelikle yalnızca sportif değil, ekonomik ve sosyal anlamda da önemli bir sinerji yakalamıştır.

Çorum’un adını daha yüksek kulvarlara taşımak adına atılan bu adımı yürekten destekliyoruz. Bu sezon, Çorum olarak şampiyonluk yolunda kenetlendiğimiz bir sezon olmalıdır. Bu yol, sadece kulüp yönetiminin ve futbolcuların değil, tüm şehrin birlik ruhuyla aşılabilecek bir yoldur.

Bu vesileyle, Çorum’daki tüm amatör spor kulüplerimizin sporcularını, antrenörlerini ve en önemlisi fedakâr velilerimizi Çorum FK’nın ev sahibi olduğu maçlarda tribünlerde yer almaya, takımlarımıza omuz vermeye davet ediyoruz.

Tribün desteği sadece bir tezahürat değil; inancın, bağlılığın ve spor kültürünün en güçlü yansımasıdır. Amatör sporcularımızın profesyonel düzeyde bir atmosferi yaşaması, onların gelişimi ve motivasyonu açısından da büyük önem taşımaktadır.

Unutmayalım ki;“Amatör ruhla gelen destek, profesyonel başarının temelidir. Gelin bu sezon, Çorum’un her köşesinden gelen alkışlarla bir zafer hikâyesine ortak olalım. Gelin, amatör sporun gücünü tribünlere taşıyalım. Şampiyonluk yolundaki Çorum FK’ya başarılar diliyor; tüm spor camiamızı ve halkımızı stadyumlara davet ediyorum’ dedi.