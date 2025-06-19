İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu, zorlu bir sezonda kendilerine kulübe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Nihat Armutcu U 17 Liginde ikinci olan İskilipgücüspor kupasını teknik heyet ve futbolcular ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’ye götürdüler. Törene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat arıcı, Gençlik Merkezi Müdürü Şevket Akkocaoğlu, İl Genel Meclisi üyesi Duran Bıyık, İskilip Belediye Meclis üyesi ve Belediyespor Başkanı Mehmet Hazır, Belediye Meclis üyesi Rıfat Çelik ile İskilipgücü yönetim kurulu üyeleri Bahadır Telli, Mehmet Demirci, Fethi Uludağ, Orhan Ağzıkara, Erhan Cerit ve Alihan Deveci ile U 17 takımı teknik sorumlusu Galip Gökmen ile futbolcular katıldılar.

İskilip Belediyesi Sosyal Tesisleri Temenna Parkında düzenlenen kupa töreni sonrasında Belediye Başkanı İsmail Çizikci misafirlere yemek ikramında bulundu. Törende bir konuşma yapan İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu, İskilip’in gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından birisi olan Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’ye spora verdikleri destek nedeni ile teşekkür etti.

Kulüp olarak bu sezonda 1. amatör Küme büyükler, U 17, u 16, U 15, U 13 ve U 11 liglerinde mücadele ettiklerini ve 116 lisanslı sporcu ile 59 resmi maça çıktıklarını belirten Armutcu ‘Bu maçların 32 sinde deplasmana gittik ve zorlu bir sezona tamamladık. Kuşgöz İzmir Vinç sponsorluğunda mücadele ettiği U 17 liginde ikincilik kupasını aldık.

Tüm deplasman maçlarımızın ulaşım imkanı sağlayarak maddi anlamda büyük destek verdiniz. Bu uzun maratona çıkarken en büyük güvencemiz sizdiniz ve bu güveni boşa çıkarmadınız. Varlığınız bize güç verdi vermeye devam ediyor. Sizin bu desteğiniz devam ettiği sürece bizde yıllardır felsefemiz olan ‘Şerefinle oyna, hakkınla kazan’ düsturu ile daha nice çocuğumuza ve gencimize spor yaptırmaya devam edeceğiz’ dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise bu başarıdan dolayı başta takım antrenörü Galip Gökmen ve sporcularını tebrik ederek ‘Amatör sporun zorluklarını biliyorum. Onun için göreve geldiğimiz günden beri iki spor kulübümüzünde hep yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. En büyük hayalim tamamı kendi çocuklarımızın mücadele ettiği takımlarımızla Çorum ve ülke genelinde başarılar kazanmamızdır.

Sevgili gençler siz yeterki ahlâklı ve disiplinli bir şekilde Spor yapın. Ben size destek olacağım. Yakın zaman da Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Yüzme havuzu gibi üst düzey tesislerimizi de yaparak ilim ve hilim kenti ilçemizi aynı zamanda bir spor şehri yapacağız inşallah. Başarınız ile gurur duydum’ dedi.