Arnavutluk’un başkenti Tiran’da dün başlayan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında mücadele edecek milli takımda iki Çorumlu bulunuyor.

Dün başlayan ve pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek Büyük Erkekler Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında milli takım teknik heyetinde Çorumlu milli güreşci Yasin Bolat görev yapıyor.

Milli takım kadrosunda ise 97 kiloda milli mayoyu Çorumlu güreşci Rıfat Eren Gıdak madalya mücadelesi verecek.

Çorum’da yetişen ve Ankara’da güreş hayatını sürdüren Gıdak alt yaş gruplarında kazandığı bir çok madalyanın ardından bu yıl ilk kez büyükler kategorisinde milli takım kadrosunda Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek.