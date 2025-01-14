Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilen lig sonuncusu Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun, "Yeni Malatyaspor Kulübünün artık beyin ölümü gerçekleşmiş, birinin fişi çekmesi gerekiyor." dedi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçkun, "Cuma günü kulüp başkanımız istifa etti. Tribünde yazılan bir yazı var, 'Sahipsiz Malatya'. Takımı buraya kendi aramızda topladığımız parayla getirdik. Buradan şunu görüyoruz; Yeni Malatyaspor Kulübünün artık beyin ölümü gerçekleşmiş, birinin fişi çekmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Uçkun, FIFA tarafından verilen puan silme cezası sonrası -21 puanla ligin son sırasında yer alan takımın oyuncularını motive etmekte zorlandığını dile getirerek, "Artık maça da sirayet ediyor. Çocuklar bazı şeyleri kaldıramadıkları için gereksiz yere kırmızı kart görüyor. Bu maçta da basit hatalardan dolayı 2 tane gördük. Bu psikoloji altında devam edebilecek pozisyonda olmadıklarını futbolcular gösteriyor. Malatya'da mülki amirler artık bu fişi çeksin. Bu iş sonlansın. Futbolcular adına sadece bunu istiyoruz." yorumunu yaptı.