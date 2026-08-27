SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında 2027 asgari ücretine ilişkin Ankara kulislerinde konuşulan olası zam oranlarını değerlendirdi.

Geçtiğimiz dönemde emekli ve memurlara ara zam yapılırken asgari ücretin sabit kalmasının özel sektör çalışanlarında beklenti oluşturduğunu belirten Karakaş, mevcut asgari ücret seviyesinin açlık sınırının gerisinde kaldığını ifade etti.

KULİSLERDE ÖNE ÇIKAN İKİ ZAM FORMÜLÜ

Ekonomim'in haberine göre, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Ankara kulislerinde konuşulan oranları aktaran Karakaş, muhtemel takvim ve zam senaryolarını şu şekilde sıraladı:

Tek Seferde %50 Zam Formülü: Olası bir seçim takvimi ve ekonomik parametreler doğrultusunda ocak ayında tek seferde %50 oranında bir artış yapılması.

Kademeli / Ara Zam Formülü: Ocak ayında gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınarak yaklaşık %30'luk bir artış yapılması ve ardından temmuz ayında ikinci bir ara zamla toplam artış oranının %50’nin üzerine çıkarılması.

Karakaş, şubat ayında çalışanların eline geçecek net tutarın belirlenmesinde açlık sınırının alt sınır olarak dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, Komisyon görüşmelerinin ardından tablonun netleşeceğini bildirdi.