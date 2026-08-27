Petrol fiyatları 90 dolardan 85 dolara kadar geri çekildi. Türkiye'de akaryakıtta beklenen indirim haberi motorin fiyatlarından geldi. Motorinin litre fiyatında 4 lira civarında indirim ihtimali ortaya çıkmıştı. Saat 16.00'da gelen haberle indirimin çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Üstelik indirimin tamamı motorinin tabela fiyatına yansıtılacak ve ÖTV kesintisi olmayacak. Bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yarın 5 liradan fazla ucuzlamış olacak.

MOTORİN İNDİRİMİ BEKLENENDEN BÜYÜK

Motorinin litresinde dün 4 liralık indirim olabileceği haberi gelmişti. Kesin rakam bugün bayilere yollanan rafineri fiyatları ile ortaya çıktı. Motorinin litre fiyatına gece yarısı itibariyle tam 5 lira 36 kuruş indirim yansıtılacak. Perşembe günü itibariyle motorinin litre fiyatında ferahlatan rakamlar tabelada görülecek.