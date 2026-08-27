Sungurlu Belediyesi tarafından ilçenin sosyal ve sportif yaşamına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan 'Çorum FK Sokağı' 30 Ağustos'ta düzenlenen törenle açılacak.

Sungurlu Belediyesi tarafından ilçenin sosyal ve sportif yaşamına katkı sağlamak kurulan Çorum FK Sokağı'nda çalışmalar devam ediyor.

İlçeye yeni bir yaşam alanı kazandırması hedeflenen projede, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılması planlanan açılış öncesi son hazırlıklar sürdürülüyor.

Belediye ekipleri tarafından sokakta altyapı, çevre düzenlemesi, zemin ve estetik uygulamalar başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar devam ederken ekipler, projenin belirlenen tarihe yetiştirilmesi için çalışmalarını yoğun şekilde çaba gösteriyor.

Proje Tamamlandığında Sungurlu’nun sosyal yaşamına hareketlilik kazandırması beklenen Çorum FK Sokağı’nın, vatandaşların dinlenip vakit geçirebileceği modern ve özgün bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

İlçeye değer katacak projeleri birer birer hayata geçirdiklerini belirten Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Çorum FK Sokağı’nı hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği, şehrimizin sosyal ve sportif kimliğini yansıtan güzel bir yaşam alanı olarak planladık. İnşallah 30 Ağustos’ta açılışını gerçekleştirerek bu güzel alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.