Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum tarihinde Karate branşında Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele etme hakkı kazanan sporcu ve antrenörleri kabul etti.

Aşgın makamında ziyarete Çorum Belediyespor Başkanı İsmail Yağbat, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile birlikte Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor antrenörü Samet Türe ve Sevgi Türe ile Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Kerem ve Tuğra Yağlı Kardeşler ile Yiğit Gözübüyük ve Yağlı kardeşlerin babası Yiğit Gözübüyük katıldılar.

Ziyaret sırasında Karate İl Temsilcisi ve Antrenörü Samet Türe alt yapı çalışmaları sonunda geldikleri bu noktanın gurur verici olduğunu belirterek çalışmaya ve yeni büyük hedefler koymaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni salon ile birlikte sporcu sayılarının ve başarılarının artarak devam edeceğine inandığını belirten Samet Türe kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve kulüp başkan ve yönetimine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise her alanda olduğu gibi Çorum’u sporda da en iyi yerlere getirmenin çabası ve gayreti içinde olduklarını söyledi.

Aşgın Karate’de son yıllarda elde edilen başarılar ile gururlandıklarını bu başarının ise hepsinin üzerinde olduğunu söyledi.

Çorum tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonsına iki sporcu göndermenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Aşgın, Avrupa Şampiyonasında da iki sporcuya ve milli takıma başarılar diledi onlardan güzel haberler beklediklerini sözlerine ekledi. Aşgın iki milli sporcudan Polonya’da şanlı bayraklarını göndere çektirmelerini istedi.