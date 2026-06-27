Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde mücevher sektörü ihracatında Türkiye birincisi olan ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'yı tebrik etti.

Başkan Aşgın; "Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde mücevher sektörü ihracatı Türkiye birinciliği ödülünü Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan şehrimizin ve ülkemizin gururu Ahlatcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Ahlatcı ve tüm Ahlatcı Holding çalışanlarını yürekten kutluyor, üstün başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı

ARCA İKİ ÖDÜL BİRDEN ALDI!

Aşgın, aynı törende iki ödül birden alan Arca'ya ise kutlama mesajı mesajı yayınlamadı.

Savunma ve havacılık alanında 2025 yılı ihracat şampiyonu ARCA Savunma, törende iki ödül birden almıştı.