CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Çorum Devlet Tiyatrosu binasının yenilenmesi çağrısında bulundu.

Tahtasız, yıllardır kentin kültür ve sanat hayatına ev sahipliği yapan mevcut binanın hem fiziki koşulları hem de kapasitesi açısından Çorum'un ihtiyaçlarını karşılamadığını söyledi.

Konuşmasında Çorum Devlet Tiyatrosu'nun geçmişine değinen Tahtasız, 1971 yılında inşa edilen binanın 1984 yılında bölge tiyatrosu statüsünde perdelerini açtığını hatırlattı.

İlk oyunun 18 Eylül 1984 tarihinde Tarık Buğra'nın "Osmancık" adlı eseri olduğunu belirten Tahtasız, geçen 42 yılda yüzlerce oyunun binlerce Çorumlu ile buluştuğunu ifade etti.

Tahtasız, halen tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan binanın artık bakımsız ve eski olduğunu belirterek, "550 bin nüfusa yetmemekte, Çorum'a yakışmamaktadır." dedi.

2011 yılında yapılan teknik incelemelerde kapsamlı bir tadilatın maliyetinin yeniden yapım maliyetine yakın olduğunun tespit edildiğini söyleyen Tahtasız, o dönemde yalnızca küçük çaplı onarımlarla binanın kullanılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da çağrıda bulunan Tahtasız, "7500 yıllık tarihe sahip, Hititler'in başkenti, Hattiler'in ülkesi Çorum'a bu eski, yıpranmış, sanatçılar ve seyirciler için her türlü konfordan uzak duruma gelmiş Çorum Devlet Tiyatrosu yıkılıp yenisi yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çorum Devlet Tiyatrosu, yalnızca tiyatro oyunlarına değil, yıl boyunca düzenlenen çok sayıda kültürel etkinlik, konferans ve programa da ev sahipliği yapıyor.

Özellikle Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlarda salonun büyük bölümünün dolması, mevcut binanın hem fiziki koşulları hem de kapasitesi konusunda yenilenme ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıyor.