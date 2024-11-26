Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın oğulları Çorum FK’yı Erokspor maçında yalnız bırakmadılar.

İstanbul’da eğitimlerini sürdüren Aşgın’ın oğulları Muhammed Emin Aşgın ve Aşgın Esenler Erokspor maçını tribünden izleyerek kırmızı siyahlı takıma destek verdiler.

Belediye Başkanı Aşgın’ın büyük oğlu İstanbul’da çalışan Muhammet Emin Aşgın, İstanbul’da Siyasal bölümünde öğrenimini sürdüren Habib Emin Aşgın, yeğeni ve aynı zamanda belediyede çalışan Rafet Altınörs ile birlikte Muhammet Emin Aşgın’ın ev arkadaşı aynı zamanda En Son Haber Gazetesi editörü Furkan Can birlikte izlediler.