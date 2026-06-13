Yeni sezonda Çorum FK’nın rakiplerinden Kasımpaşa kadrosunu genç futbolcuları katmaya devam ediyor.

Mavi Beyazlı takım Teknik Direktör Emre Belezoğlu yönetiminde yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını aralıksüz sürdürüyor,

Kasımpaşa kulübü Fildişi Sahilinden Dalo Stann Elysee, Ayvalıkgücü Belediyespor’dan u 21 milli takıından Emirhan Boz ve NS Mura forması giyen Kenan Kurtuviç ile anlaştı.

2007 doğumlu Fildişi Sahili takımlarından USC Bassam’da forma giyen Dalo Stann Elysee ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi Beyazlı takım geçen sezon 3. ligde şampiyon olarak 2. lige yükselmeyi başaran Ayvalıkgücü Belediyespor da forma giyen ve U 21 milli takım oyuncusu Emirhan Boz ile de üç yıllık anlaşma imzaladı.

Kasımpaşa kulübü NS Mura forması giyen Kenan Kurtuviç ile beş yıllık sözleşme imzaladı ve genç futbolcuyu yeni sezonda kiralık olarak NS Mura da forma giyeceği açıklandı.

Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerinde düzenlenen törende konuşan kulüp CEO’su Ceyhun Kazancı yeni sezon kadro takviyelerinin devam edeceğini söyledi.