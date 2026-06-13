Kocaeli tarafı maliyeti nedeniyle geri çekiliyor! Çorum FK her an imzayı attırabilir
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Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kayserispor'un, Çorum FK'nın Senagalli golcüsü ile ilgilendiği iddia edildi.
Kayseri basınında yer alan habere göre, Kayserispor eski oyuncusunu yeniden transfer etmek istiyor.
Kayserispor’da 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de 24 maçta 11 gol ve 4 asist yaparak takımın kümede kalmasında önemli rol üstlenen Thiam, geçtiğimiz sezon başında da Kayseri’ye gelmek istemiş, ancak yüksek maaşından ötürü tercih edilmemişti.
Muhabir: Fatih Battar