Bu yıl Çorum FK ile Süper Lige yükselen Amedspor’da Sportif Direktör olarak anlaşma imzalanan Serkan Reçber sadece sekiz gün görev yaptı.

Serkan Reçber’in göreve bıraktığını açıklamasının ardından Amespor kulübü ile farklı iddialar gündeme getirildi. Amedspor'da, gün içerisinde sportif direktör Serkan Reçber ile yollar ayrılmıştı. 8 gün önce Amedspor ile sözleşme imzalamasına rağmen yolların erken ayrılması, bir hayli ses getirdi.

Amedspor İstişare Kurulu, transfer gündemindeki oyuncuların hep aynı menajerden gelmesi sebebiyle araştırmaya girdi.

Oyuncuların talep ettiği rakamların aslında daha altında olmasının belirlenmesi sebebiyle yol ayrılığının olduğu belirlendi.