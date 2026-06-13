Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Çorum FK'nın anlaşmaya vardığı iddia edilen Smolcic transferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başarılı savunmacıyı takımda tutmak istediklerini belirten Durul, ortaya çıkan maliyetin kulüp bütçesini zorlayacak seviyede olduğunu ifade etti.

Smolcic’i buraya getiren Kocaelispor’dur

Smolcic’in Kocaelispor kariyerine de değinen Başkan Durul, oyuncunun gelişiminde kulübün önemli bir payı olduğunu söyledi. Durul, “Smolcic’i bulup buraya getiren Kocaelispor’dur. Burada kendisini gösterdi, değer kazandı ve taraftarın sevgilisi haline geldi” ifadelerini kullandı.

Menajer süreci karmaşık

Transfer görüşmelerinde yaşanan zorluklara da dikkat çeken Durul, bazı taleplerin doğrudan futbolculardan değil menajerlerden kaynaklandığını savundu.

Menajerlerin süreci karmaşık hale getirdiğini belirten Durul, bu durumun hem kulüpleri hem de oyuncuları olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Ciddi farklar var

Smolcic ile birebir görüşme yaptıklarını açıklayan Başkan Durul, oyuncunun Kocaelispor’da kalma yönünde istekli olduğunu söyledi. Ancak yapılan hesaplamalar sonucunda ciddi bir maliyet farkının ortaya çıktığını vurguladı.

Maliyetler çok fazla

Taraftarlara da mesaj veren Durul, “Kamuoyunda konuşulduğu gibi 50 bin ya da 100 bin Euro'luk bir fark söz konusu değil. Bonservis ve diğer maliyetlerle birlikte yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir fark bulunuyor. Bu nedenle süreci kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda değerlendirmek zorundayız” dedi.