Burak Tur sahibi merhum Satılmış ve Şerife Candan’ın kızları İstanbul’da hemşire olarak görev yapan Asiye ile İstanbul’da tornacılık yapan Nazmiye ve Mustafa Arslan’ın oğulları Caner yapılan düğün töreni ile dünya evine girdiler.

Önceki akşam yapılan düğünde Asiye-Caner çiftinin nikahını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Başkan Aşgın, nikah töreninde yaptığı konuşmada genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi. Genç çiftin şahitliklerini ise çok sayıda davetli yaptı.

HAKİMİYET Asiye-Caner çiftini tebrik eder ömür boyu mutluluklar diler.