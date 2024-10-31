Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden ilan edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 31 Ekim 2024 Cuma günü erişime açıldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık 2024 ve Ocak 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla, sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."