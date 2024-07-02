Sivas’ta üç ay önce vefat eden Uluslararası Trap Hakemi Naci Güldiken arasına düzenlenen turnuvada Çorumlu sporcular beş madalya kazandı.

Pazar günü Sivas Trap Poligonunda yapılan turnuvaya Çorum ile birlikte 10 ilden 50 sporcu katıldı. Büyük erkekler kategorisinde Çorum’dan Erkan Çöp ikinci olarak gümüş madalya kazanırkenYasin Yetim ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Aynı kategoride Satılmış Çalışkan ise altıncı oldu. Takım sıralamasında ise Çorum Kahramanmaraş’ın ardından ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Genç erkeklerde ise Y. Yağız Bayram ikinci olarak gümüş madalya kazanırken Ertuğrul Çöp üçüncülüğü Galip Caymaz dördüncü İsa Caymaz ise altıncı oldu.

Atışlar sonunda dereceye girenlerin ödüllerini Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu ve il protokolü tarafından verildi.