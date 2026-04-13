TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlikik haftası kutlama etkinleri arasında düzenlenen Badminton turnuvasının ikinci bölümü Çorum’da yapıldı.

Badminton İl Temsilciliği tarafından Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan müsabakalara 22 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda küçük erkeklerde Ahmet Selim Turpoğlu birinci Erdem Erdemirci ikinci Eymen Şahbaz ise üçüncü oldu. Küçük kızlarda ise Yaren Şahbaz birinci olurken Melis Çakır ikinciliği Hatice Beren Barakuş ise üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya takımlara ise kupaları verildi.