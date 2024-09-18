Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı Fatih Atlı’yı Özel Sporcular Bocce Türkiye Kupası 1. ve 2. Kademe müsabakalarında görev verildi.

Ankara Üniversitesi Sponsorluğunda Aydın Didim’de yapılacak olan Özel Sporcular Bocce Türkiye Kupası müsabakalarında 1. grup 26-24 Eylül’de ikinci grup ise 27-29 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Özel Sporcular Bocce Türkiye Kupası müsabakalarında Çorum Buharaspor Kulübü Başkanı ve Özel Sporcular Organizasyon Kurulu üyesi Fatih Atlı bu organide de görev verildi. Atlı bu organizede kendisine görev veren Federasyon Başkanı Birol Aydın ve As Başkan Efkan Korkmaz’a teşekkür etti.